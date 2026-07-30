В филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча ветеранского клуба «Алёша»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вместе с координаторами регионального фонда «Защитники Отечества» участники клуба «Алёша» обсудили сразу несколько важных направлений — и наметили конкретные шаги по каждому из них.
В ходе встречи ветераны поделились идеями, как активнее вовлекаться в спорт, и уже запланировали участие в ближайших состязаниях. Ведь спорт — это не только про силу и выносливость, но и про возвращение уверенности в своих возможностях.
Также совместно с ГосАрхивом Красноярского края участники встречи продумали шаги по увековечению подвигов и историй защитников: впереди работа с документами, архивные проекты и памятные инициативы.
Важной частью разговора стали итоги финала конкурса «На крыльях». К обсуждению присоединилась Елена Дергачёва — финалист окружного этапа. Вместе с ветеранами она ещё раз подчеркнула, насколько важна адаптивная одежда: это не просто удобство, а возможность быть самостоятельным и чувствовать себя уверенно каждый день, сообщили в пресс-службе фонда.
Также на встрече обсудили заявочную кампанию по премии «Возвращение»: разобрали критерии, и форму заявки.
Кроме того, участники внесли предложения по общественным проектам, которые помогут развивать сообщество и поддерживать друг друга. По всем идеям уже намечены первые шаги — впереди внедрение и реализация.