За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров

В СНТ «Палати» возле села Дрокино огонь охватил жилой дом и баню, кровля строений обрушилась. Пожарные не допустили распространения пламени на соседние постройки и ликвидировали возгорание на площади 153 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.