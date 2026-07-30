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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 6 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Верхнепашино загорелся дощатый навес, под которым находились ленточный станок и отходы лесопиления.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Верхнепашино загорелся дощатый навес, под которым находились ленточный станок и отходы лесопиления.

Пожар ликвидировали на площади 50 кв. метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в электроприборе.

В СНТ «Палати» возле села Дрокино огонь охватил жилой дом и баню, кровля строений обрушилась. Пожарные не допустили распространения пламени на соседние постройки и ликвидировали возгорание на площади 153 кв. метра. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.