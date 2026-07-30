В Южно-Сахалинске представили реплику газопровода с автографом Путина

«Владимир Путин открывал первую газораспределительную станцию в селе Дальнее Южно-Сахалинска в далеком 2011 году. Тогда он оставил подпись на оригинале, а это реплика. Владимир Путин тогда положил основу и начало масштабной газификации региона. После этого родилась уже федеральная программа, которая была согласована ПАО “Газпром”, — рассказал начальник сахалинского управления магистральных трубопроводов “Газпром трансгаз Томск” Сергей Шешуков.