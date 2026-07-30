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В Южно-Сахалинске представили реплику газопровода с автографом Путина

Оригинал по-прежнему находится на действующем объекте, открытом в 2011 году.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Копия газопровода с автографом президента РФ Владимира Путина представлена в Южно-Сахалинске. Экспонат презентовали в рамках 30-го Международного дальневосточного энергетического форума «Энергия Сахалина», передает корреспондент ТАСС.

«Владимир Путин открывал первую газораспределительную станцию в селе Дальнее Южно-Сахалинска в далеком 2011 году. Тогда он оставил подпись на оригинале, а это реплика. Владимир Путин тогда положил основу и начало масштабной газификации региона. После этого родилась уже федеральная программа, которая была согласована ПАО “Газпром”, — рассказал начальник сахалинского управления магистральных трубопроводов “Газпром трансгаз Томск” Сергей Шешуков.

Оригинальная часть газопровода с подписью российского лидера по-прежнему находится на действующем объекте.

Международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» проходит с 30 по 31 июля в Южно-Сахалинске. Он объединил представителей власти, бизнеса и отраслевого сообщества, на площадках обсуждаются ключевые направления развития топливно-энергетического комплекса — от модернизации инфраструктуры до внедрения цифровых технологий и решений в области безопасности.