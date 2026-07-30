С 1 сентября студенческие семьи получат помощь по принципу «одного окна»

В России разработали новый золотой стандарт поддержки студенческих семей, который предусматривает консультации по ключевым вопросам, помощь в оформлении льгот и сопровождение молодых семей. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
Политик уточнила, что предложения для нового стандарта уже подготовлены, а его внедрение в вузах планируется начать с 1 сентября.
«Это режим одного окна: юридическая, психологическая консультации, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации», — сказала она на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».
Кузнецова добавила, что для студентов, которые хотят открыть собственное дело, предусмотрены консультации по вопросам регистрации индивидуального предпринимательства и развития предпринимательских проектов.
По словам политика, для студенческих семей с детьми должны создаваться комфортные условия для совмещения учебы и семейной жизни. В числе мер поддержки она назвала специальные учебные планы и возможность перехода с очной формы обучения на заочную.
Ранее депутат Валерий Селезнев заявил, что с 1 сентября студенческие семьи смогут претендовать на отдельные комнаты в общежитиях. По закону студенческой считается молодая семья, в которой каждый из супругов — обучающийся в возрасте до 35 лет.
Как писал KP.RU, молодым семьями в России могут начать компенсировать часть взносов на капремонт. Депутат Госдумы Сергей Миронов уточнил, что законопроект предполагает введение 25-процентной компенсации.
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