Книжный фестиваль «Золотая Ригма» ждёт хабаровчан 1 и 2 августа

На открытой сцене «Ракушка» все два дня будет работать литературно-музыкальная программа с участием артистов и музыкантов. У микрофона выступят поэты и прозаики — члены региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей. Кроме того, на интерактивной площадке «Поэма в камне» гостям расскажут о творчестве народного художника РСФСР Геннадия Павлишина, а желающие смогут сделать сувенир по мотивам его знаменитого панно.