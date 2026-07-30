Книжный фестиваль «Золотая Ригма» ждёт хабаровчан 1 и 2 августа

IV летний книжный фестиваль «Золотая Ригма» состоится в Хабаровске в краевом парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского в ближайшее выходные, 1 и 2 августа. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», организатором традиционного праздника выступает Дальневосточная государственная научная библиотека и муниципальные библиотечные системы региона.
Событие приурочено к Году единства народов России и станет центральной площадкой для популяризации чтения, книжной культуры и русского языка. В программе заявлены творческие встречи с дальневосточными авторами, презентации новинок издательств, мастер-классы, театрализованные представления, викторины и конкурсы.
Особое место в экспозициях займут юбилейные даты 2026 года. Посетители познакомятся с наследием поэта Петра Комарова и писателя Всеволода Сысоева, автора знаменитой повести «Золотая Ригма», чье имя дало название фестивалю.
Отдельный блок посвящен генералу-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Два года назад на Восточном экономическом форуме инициировали учреждение его Дня памяти, который теперь ежегодно отмечается 23 августа, в день рождения графа.
На открытой сцене «Ракушка» все два дня будет работать литературно-музыкальная программа с участием артистов и музыкантов. У микрофона выступят поэты и прозаики — члены региональных отделений Союза писателей России и Союза российских писателей. Кроме того, на интерактивной площадке «Поэма в камне» гостям расскажут о творчестве народного художника РСФСР Геннадия Павлишина, а желающие смогут сделать сувенир по мотивам его знаменитого панно.
— Летний фестиваль «Золотая Ригма» — это не просто праздник книги и чтения. Это уникальная возможность погрузиться в мир литературы, познакомиться с творчеством дальневосточных писателей и узнать больше о традициях народов России. Мы особенно рады отметить Год единства народов России и представить нашим гостям яркие экспозиции, посвященные культурному многообразию края, — прокомментировала заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки Юлия Коваленко.
Фестиваль «Золотая Ригма» традиционно объединяет все библиотеки Хабаровского края, издательства, типографии, мастеров прикладного творчества и музыкантов, подтверждая статус главного летнего книжного события региона.