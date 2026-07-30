Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля

У Козерогов не все будет идти гладко. Однако вы на удивление даже для себя сохраните оптимистичный настрой. И это хорошо. Именно он помогает не терять уверенность в успехе, когда на пути возникают преграды, и привлекать на свою сторону самых разных людей. Хорошо сложатся поездки, даже если они не были запланированы заранее.