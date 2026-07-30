За кражу смартфона за 7 тысяч рублей хабаровчанка получила 4 года колонии

На время следствия и суда она находилась под подпиской о невыезде. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, осуждённая обязана выплатить потерпевшему всю сумму ущерба — семь тысяч рублей.