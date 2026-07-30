Лишь один человек пострадал в ДТП в Хабаровском крае за сутки

В Хабаровском крае 29 июля зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Автомобиль съехал с дороги, сообщили в Госавтоинспекции региона.
За сутки инспекторы выявили 302 нарушения правил дорожного движения. В состоянии опьянения за рулём находились 12 водителей, четверых из них остановили в Хабаровске.
Ещё семь автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах — все эти случаи произошли в краевой столице. Правила перехода проезжей части нарушили два пешехода.
Кроме того, 12 человек управляли транспортом без водительских прав либо после их лишения. Четверых таких нарушителей выявили в Хабаровске.