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Лишь один человек пострадал в ДТП в Хабаровском крае за сутки

При этом нарушения на дорогах все равно продолжают фиксироваться сотнями.

В Хабаровском крае 29 июля зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Автомобиль съехал с дороги, сообщили в Госавтоинспекции региона.

За сутки инспекторы выявили 302 нарушения правил дорожного движения. В состоянии опьянения за рулём находились 12 водителей, четверых из них остановили в Хабаровске.

Ещё семь автомобилистов не уступили дорогу пешеходам на переходах — все эти случаи произошли в краевой столице. Правила перехода проезжей части нарушили два пешехода.

Кроме того, 12 человек управляли транспортом без водительских прав либо после их лишения. Четверых таких нарушителей выявили в Хабаровске.