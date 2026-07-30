«Поезд Победы» вновь сделает остановку в Красноярске

Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. «Поезд Победы» — первый в мире иммерсивный музей на железнодорожной платформе. Благодаря современным технологиям посетители смогут погрузиться в атмосферу военных лет: увидеть голографические фигуры в натуральную величину, виртуальные реконструкции исторических событий и мультимедийные экспозиции с объемным звуком.