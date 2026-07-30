«Поезд Победы» вновь сделает остановку в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 августа в Красноярск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Состав из девяти тематических вагонов разместится на железнодорожном вокзале, где его смогут бесплатно посетить все желающие.
Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. «Поезд Победы» — первый в мире иммерсивный музей на железнодорожной платформе. Благодаря современным технологиям посетители смогут погрузиться в атмосферу военных лет: увидеть голографические фигуры в натуральную величину, виртуальные реконструкции исторических событий и мультимедийные экспозиции с объемным звуком.
В Красноярске музей будет работать с 10 по 12 августа. После этого состав отправится в Канск — 13 и 14 августа.
Посещение музея бесплатное, однако для этого необходимо заранее оформить электронный билет. Регистрация откроется на официальном сайте проекта за один-два дня до прибытия поезда.
Отметим, что маршрут «Поезда Победы» ежегодно проходит через десятки российских городов. В последний раз передвижной музей останавливался в Красноярске в мае этого года.
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