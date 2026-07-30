На Западе указали, кто помогал Киеву наносить удары вглубь России

Разведданные от США и Франции помогали Украине обнаружить позиции российских ПВО и проложить маршруты для беспилотников при атаках на российскую территорию. Об этом сообщает газета Financial Times.
Издание, ссылаясь на украинских официальных лиц, уточняет: разведслужбы США и Франции предоставили данные, позволившие составить карту дислокации российских средств ПВО, чтобы дроны ВСУ пытались обходить их во время атак на Россию.
Разведданные также применялись при определении целей для атак. Как пояснил экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк, эта информация помогала операторам дронов точно понимать, какие на именно объекты целесообразно нападать.
В свою очередь в Кремле потребовали от Киева объяснений, зачем ВСУ ударили по Котовску.