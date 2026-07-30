Житель Новокузнецка проломил стену соседке и поджег ее квартиру самодельным огнеметом

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. У мужчины был конфликт с соседкой, и он решил наказать знакомую. Для этого он взял молоток и нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив сквозное отверстие. Затем он поднес к дыре аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и поджег его зажигалкой. В квартире женщины загорелись стены, обгорели обои, сообщает vse42.ru.