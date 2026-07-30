Житель Новокузнецка проломил стену соседке и поджег ее квартиру самодельным огнеметом

В Новокузнецке мужчина в состоянии алкогольного опьянения проломил стену в квартиру соседки и поджег ее помещение с помощью аэрозольного баллона и зажигалки.
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. У мужчины был конфликт с соседкой, и он решил наказать знакомую. Для этого он взял молоток и нанес не менее десяти ударов по смежной стене, пробив сквозное отверстие. Затем он поднес к дыре аэрозольный баллон с пропан-изобутановой смесью и поджег его зажигалкой. В квартире женщины загорелись стены, обгорели обои, сообщает vse42.ru.
После этого злоумышленник вышел на балкон, взял металлическую гардину и разбил две рамы со стеклами на соседском балконе. Женщина обратилась в полицию, на мужчину завели уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом. Ущерб оценили в 39 тысяч рублей.
В суде мужчина раскаялся и пообещал возместить ущерб, но это не повлияло на приговор. Заводской районный суд Новокузнецка приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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