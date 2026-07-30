Роботы, трубы и новые рабочие места появятся на заводах края

Предприятия Хабаровского края получат больше возможностей для запуска новых производств и модернизации цехов. В 2027 году регион направит 100 миллионов рублей на пополнение Фонда развития промышленности, сообщили в краевом министерстве промышленности и торговли.
Дополнительные средства пойдут на льготные займы для бизнеса. Уже в 2026 году такую поддержку получили проекты по автоматизации фасовки строительных смесей с установкой робота, запуску второй очереди завода полиэтиленовых труб и обновлению линии по выпуску бумажных стаканчиков.
Ещё несколько предприятий готовят производство пиломатериалов и сэндвич-панелей. Претендовать на финансирование также могут компании из машиностроения, металлургии, электроники, химической и фармацевтической отраслей, деревопереработки и производства стройматериалов.
За прошлый год в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Николаевске-на-Амуре и других населённых пунктах поддержали 45 промышленных проектов на 2,1 миллиарда рублей. Благодаря им на предприятиях появилось 480 новых рабочих мест, а сами компании вложили в развитие ещё более двух миллиардов рублей.
Спрос на льготное финансирование остаётся высоким: в 2025 году капитал краевого фонда уже увеличивали на 375 миллионов рублей. Новое пополнение позволит охватить поддержкой больше предприятий и ускорить запуск производственных линий.