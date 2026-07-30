Роботы, трубы и новые рабочие места появятся на заводах края

За прошлый год в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Николаевске-на-Амуре и других населённых пунктах поддержали 45 промышленных проектов на 2,1 миллиарда рублей. Благодаря им на предприятиях появилось 480 новых рабочих мест, а сами компании вложили в развитие ещё более двух миллиардов рублей.