Испугались мертвого: раскрыты странные детали сноса дома Задорнова в Юрмале

Снос усадьбы сатирика Михаила Задорнова в Юрмале — закономерный итог целенаправленной государственной политики Латвии по вытравливанию всего русского из публичного пространства. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru выразил политолог Руслан Панкратов.
«То, что произошло в Юрмале, — не бытовой эпизод с недвижимостью. Это символ целого неонацистского курса, который латвийские власти проводят системно и последовательно с 90-х — курса на выкорчёвывание из общественного пространства всего, что связано с русской культурой, русским языком, русским присутствием на этой земле. Дом Задорнова — просто ещё одна точка на этой карте», — подчеркнул эксперт.
Особую показательность ситуации придаёт юридический статус земли. Панкратов обратил внимание, что участок, на котором стоял дом, официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. Любой демонтаж на такой территории должен был в обязательном порядке согласовываться с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Однако охранный механизм не сработал.
«Показательна деталь: участок официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. Демонтаж должны были согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии — то есть формально существовал охранный механизм, призванный оберегать именно такие объекты. Но даже этот механизм не стал преградой. Охранный статус земли не спас дом человека, которого в Латвии не хотят помнить — просто потому, что он был русским и говорил вслух то, что многим в этой стране слышать неприятно. Вот и весь ответ на вопрос, что в современной Латвии значит охрана наследия, когда речь заходит о русском имени», — заявил политолог.
По оценке Панкратова, исчезновение дома Задорнова без какой-либо внятной реакции со стороны латвийских институтов охраны памятников демонстрирует избирательный подход: формально существующая система защиты наследия бессильна, когда объект связан с русской культурой и неугодной для официальной Риги личностью.
Как сообщалось, в Латвии полностью снесли усадьбу Задорнова — дом в Юрмале, который сатирик прославил, приглашая туда знаменитостей и давая там интервью.
После смерти сатирика в 2017-м усадьба досталась его первой супруге Велте Задорновой. Она проживает в Москве, поэтому не смогла управлять владением и содержать недвижимость. В апреле 2020 года дом сдали в аренду, а вскоре и вовсе продали. На месте двухэтажного особняка площадью 2,8 тысячи квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными и гостиной с камином, теперь стоит современный коттедж стоимостью около трех миллионов евро.
В открытых источниках имена покупателей не раскрываются. Но им пришлось постараться, чтобы освободить участок, учитывая охранный статус территории. Власти разрешили уничтожить все постройки, возведённые при жизни Задорнова.