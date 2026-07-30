Испугались мертвого: раскрыты странные детали сноса дома Задорнова в Юрмале

«Показательна деталь: участок официально признан территорией градостроительного памятника государственного значения. Демонтаж должны были согласовывать с Национальным управлением культурного наследия Латвии — то есть формально существовал охранный механизм, призванный оберегать именно такие объекты. Но даже этот механизм не стал преградой. Охранный статус земли не спас дом человека, которого в Латвии не хотят помнить — просто потому, что он был русским и говорил вслух то, что многим в этой стране слышать неприятно. Вот и весь ответ на вопрос, что в современной Латвии значит охрана наследия, когда речь заходит о русском имени», — заявил политолог.