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Онколог сказал о шансах выживания с саркомой Юинга как у комика Егиазаровой

Комику Марте Егиазаровой врачи давали полгода после диагностирования саркомы Юинга, но девушка прожила почти 5 лет после этого. Врач-онколог Черемушкин рассказал aif.ru, как этот вид рака поддается лечению.

Источник: Аргументы и факты

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru, что саркома Юинга как у стендап-комика Марты Егиазаровой неплохо поддается лечению, и объяснил, почему врачи могли давать девушке пессимистичный прогноз при постановке диагноза.

Стендап-комик и художница Марта Егиазарова умерла в возрасте 23 лет после почти пяти лет борьбы с саркомой Юинга.

Егизарова рассказывала в своих выступлениях, что врачи давали ей всего полгода. Однако девушка прожила почти 5 лет после постановки диагноза.

«Саркома Юинга — это из категории таких детско-юношеских болезней, относящихся к костной системе. Опухоль достаточно быстрорастущая, но она неплохо поддается терапии», — сказал Черемушкин.

Онколог объяснил, почему прогнозы врачей могли быть пессимистичными.

«Возможно, врачи давали не очень хороший прогноз, потому что могла быть опухоль большого размера, паталогический какой-то перелом или что-то еще. А когда началось лечение, оно дало хороший эффект в первое время, потому что клетки быстро делящиеся, но чувствительны к химиопрепаратам, быстро погибают, наступает быстрый эффект. Но есть процент, когда болезнь возвращается за счет клонов устойчивых к лечению клеток. Тогда нужно менять терапию на лучевую, хирургию», — добавил врач.

Онколог отметил, что 5 лет в случае с саркомой Юинга — это хороший результат.

«Хотя, конечно, лучше бы девушка жила всю оставшуюся жизнь… 5 лет — какой-никакой успех, хотя онколог всегда будет скептически смотреть на этот успех. С другой стороны, врачи борются даже за 1 день, чтобы человек пожил и качество жизни было приемлемым», — подытожил Черемушкин.