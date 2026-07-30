Онколог сказал о шансах выживания с саркомой Юинга как у комика Егиазаровой

«Возможно, врачи давали не очень хороший прогноз, потому что могла быть опухоль большого размера, паталогический какой-то перелом или что-то еще. А когда началось лечение, оно дало хороший эффект в первое время, потому что клетки быстро делящиеся, но чувствительны к химиопрепаратам, быстро погибают, наступает быстрый эффект. Но есть процент, когда болезнь возвращается за счет клонов устойчивых к лечению клеток. Тогда нужно менять терапию на лучевую, хирургию», — добавил врач.