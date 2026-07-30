В Ужуре мужчину заподозрили в мошенничестве с землей на 600 тысяч

В Ужуре прокуратура выявила схему с льготным выкупом муниципальной земли. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2024 году местный житель приобрел у муниципалитета участок площадью более 25 соток. Основанием для льготного выкупа стал гараж, который якобы находился на этой земле. Проверка показала, что фактически строения на участке не было. Это подтвердили космические снимки за семь лет. Металлический контейнер, который выдавали за гараж, оказался передвижной конструкцией без фундамента и не являлся объектом недвижимости.
После оформления документов новый собственник перепродал участок. Ущерб бюджету муниципалитета оценили почти в 600 тыс. рублей, что является кадастровой стоимостью земли. Прокуратура Ужурского района направила материалы проверки в правоохранительные органы. После их рассмотрения возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Расследование находится на контроле прокуратуры.