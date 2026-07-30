В Ужуре мужчину заподозрили в мошенничестве с землей на 600 тысяч

В 2024 году местный житель приобрел у муниципалитета участок площадью более 25 соток. Основанием для льготного выкупа стал гараж, который якобы находился на этой земле. Проверка показала, что фактически строения на участке не было. Это подтвердили космические снимки за семь лет. Металлический контейнер, который выдавали за гараж, оказался передвижной конструкцией без фундамента и не являлся объектом недвижимости.