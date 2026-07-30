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25-метровый бассейн дождевой воды откачали за ночь с улиц Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление дорог отчиталось о проделанных за ночь работах во время сильного ливня. Дорожники откачали с улиц города почти 550 кубометров воды — это примерный объем 25-метрового бассейна.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление дорог отчиталось о проделанных за ночь работах во время сильного ливня. Дорожники откачали с улиц города почти 550 кубометров воды — это примерный объем 25-метрового бассейна.

За ночь выпало 36% от месячной нормы осадков — 25 мм при норме 70 мм в месяц.

Ночью лужи осушали на улицах Ломоносова, Красной Армии, Брянская, Парашютная, Медицинский, Электриков, Тотмина, Свободный, Лесная и Афонтовский.

Сейчас осадки откачивают на улицах Мичурина, Котовского, Семафорная, Лесопильщиков, Цементников, Парашютная, Медицинский, Щорса, Авиаторов, Кутузова, Афонтовский. Параллельно ведется работа по ликвидации засоров на сетях ливневой канализации.

Отправить заявку на откачку воды можно по номеру 005.

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