В учебник по истории добавили примирительный взгляд на гражданскую войну

Раздел «Подведем итоги» в параграфе, посвященном Гражданской войне, в старой редакции выглядел следующим образом: «Борьба за власть приобрела форму военного противостояния между красными и белыми. В этой битве победу одержали большевики, сумевшие мобилизовать экономические и людские ресурсы на нужды фронта, убедить массы в том, что они являются единственными защитниками национальных интересов России, увлечь их перспективами новой жизни». В новой редакции раздел сохранился без существенных изменений, однако в конце было добавлено предложение: «В жестоком противостоянии в обществе в этот период отразились давно копившиеся социальные, этнические и другие противоречия. В ней не было правых и виноватых. У красных и у белых была своя правда, все они, по большому счету, хотели лучшего для страны, своих родных и близких, и в этом заключается главная трагедия Гражданской войны».