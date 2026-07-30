В учебник по истории добавили примирительный взгляд на гражданскую войну

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Примирительный взгляд на Гражданскую войну 1917−1923 годов добавлен в обновленное издание учебника по истории под редакцией помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова — указывается, что у красных и белых была своя правда, все хотели лучшего для страны. С текстом учебника ознакомился корреспондент ТАСС.
Раздел «Подведем итоги» в параграфе, посвященном Гражданской войне, в старой редакции выглядел следующим образом: «Борьба за власть приобрела форму военного противостояния между красными и белыми. В этой битве победу одержали большевики, сумевшие мобилизовать экономические и людские ресурсы на нужды фронта, убедить массы в том, что они являются единственными защитниками национальных интересов России, увлечь их перспективами новой жизни». В новой редакции раздел сохранился без существенных изменений, однако в конце было добавлено предложение: «В жестоком противостоянии в обществе в этот период отразились давно копившиеся социальные, этнические и другие противоречия. В ней не было правых и виноватых. У красных и у белых была своя правда, все они, по большому счету, хотели лучшего для страны, своих родных и близких, и в этом заключается главная трагедия Гражданской войны».
Из новой редакции учебника также следует, что основными причинами Гражданской войны стали политическая борьба за власть после революции, неразрешимые внутренние противоречия и вмешательство иностранных государств во внутренние дела России. Лагерь противников советской власти был по своему составу разнородным, объединяя совершенно разные политические течения, с общей идеей вооруженного свержения власти большевиков.