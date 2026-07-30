Интерактивная карта дорожного ремонта в Красноярском крае заработала на сайте «112»

На сайте «112» появилась интерактивная карта ремонта дорог в Красноярском крае. На ней собраны объекты на региональных трассах и в столице края. Сервис создан, чтобы жители могли отслеживать состояние ремонтируемых участков. По каждому указана информация: статус работ, протяженность участка, заказчик и подрядчик, плановые и фактические сроки, характер выполняемых работ, а также фотографии «до» и «после», — сообщают в региональном минтрансе. Там также уточняют, что в сервис внесены данные по ремонтам, начиная с 2020 года, а также планы на 2027−2028 годы, чтобы можно было оценить масштаб и динамику. Создатели планируют включить информацию о работах на дорогах всех муниципальных образований края. Мы создали этот раздел для удобства жителей. При планировании поездок можно быстро проверить, ведутся ли работы на нужном участке, каковы их сроки и стадия завершения, — считает краевой министр транспорта Дмитрий Зотин. Напомним, в этом году в крае ремонтируют 87 объектов регионального и местного значения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».