Просрочка по кредитам бизнеса в Ростовской области выросла более чем втрое

Просроченная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по банковским кредитам в Ростовской области к 1 июня 2026 года достигла 133 млрд руб., увеличившись более чем в три раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Об этом говорится в мониторинге процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах региона, подготовленном ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».