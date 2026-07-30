Хабаровская «целительница» украла у пенсионерки 1 млн рублей

Во Владивостоке на Черемуховой улице пенсионерка познакомилась с «целительницей», которая предложила ей вылечить все болезни за плату. Для проведения обряда она попросила принести все сбережения и фото. Встретились они у дома пожилой женщины. Пенсионерка взяла 1 025 000 рублей, спрятала деньги в носок и пришла на детскую площадку, где «целительница» уже ждала. Во время обряда женщина положила носок на скамейку и по команде отвернулась. После ритуала ей вернули носок, посоветовали положить его под матрац и пообещали, что эффект наступит позже. Дома пенсионерка обнаружила, что носок подменили, а вместо купюр — фальшивки. Подозреваемую задержали, ей оказалась ранее судимая жительница Хабаровска. Для конспирации она использовала парик. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фигурантка задержана, проверяется на причастность к другим преступлениям. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/17186195573398.mp4