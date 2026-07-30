В Башне пройдет благотворительный мастер-класс по созданию украшений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 30 июля, в Общественно-культурном центре «Башня» состоится благотворительный мастер-класс по созданию украшений. Под руководством мастера Екатерины Плетухиной участники смогут изготовить трендовые браслеты, чокеры и аксессуары с декоративными элементами.
Часть созданных украшений участники смогут оставить себе, а часть будет передана на благотворительную ярмарку, которая пройдет 8 августа — в день рождения Башни.
Все средства, вырученные от продажи изделий, направят на покупку продуктов, одежды и предметов первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Проект реализует Ольга Кутина, выпускница акселератора «Башня PRO. События», при поддержке благотворительного фонда «69 параллель». Акселератор «Башня PRO. События» реализуется при финансовой поддержке Фонда «Наш Норильск».
Начало мастер-класса — в 18:30.
Напомним, 29 июля в Башне состоялся мастер-класс по созданию изделий из гипса также от выпускницы акселератора Ольги Кутиной. Участники отливали скульптуры из гипса и самостоятельно расписывали изделия.16+