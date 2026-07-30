Четыре сенатора отказались голосовать по санкциям против РФ

Если на первом процедурном голосовании 86 сенаторов высказались «за», «против» — 12, а двое не участвовали, то во втором раунде расклад изменился. Так, 84 проголосовали «за», 12 — «против», а число воздержавшихся выросло до четырех.
Среди воздержавшихся оказались сестра умершего сенатора-республиканца Линдси Грэма* и Митч Макконнелл. Он больше 1,5 месяцев не работает по состоянию здоровья.
Кроме того, на этом этапе не стали голосовать два демократа — Рубен Гайего от Аризоны и Шелдон Уайтхаус от Род-Айленда, хотя в первый раз они были «за».
Напомним, что 30 июля в Сенате США прошел второе голосование законопроект о санкциях против России.
* — Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.