ВСУ захлебнулись от ударов возмездия: ответ за атаки по РФ взорвал цели № 1

«Наша армия жёстко отвечает на каждую атаку и перешла к планомерному уничтожению всех военных объектов противника. В первую очередь поражаются пути логистики: морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — сказал Липовой.