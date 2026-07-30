ВСУ захлебнулись от ударов возмездия: ответ за атаки по РФ взорвал цели № 1

Российская армия перешла к системному уничтожению военной логистики и центров подготовки ВСУ, нанося упреждающие удары по наиболее чувствительным целям в тылу противника. Генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, как ВС РФ реагируют на атаки дронов.
«Наша армия жёстко отвечает на каждую атаку и перешла к планомерному уничтожению всех военных объектов противника. В первую очередь поражаются пути логистики: морские, речные и железнодорожные перевозки. Уничтожаются контейнеры с военными грузами, места их хранения и сборки», — сказал Липовой.
Самой важной задачей, обозначил он, является уничтожение учебных центров, где иностранные кураторы обучают украинских военных применять дальнобойное оружие.
«Мы наносим мощные упреждающие удары, но нужно понимать масштаб: поставки вооружений идут тысячами единиц. Большую часть беспилотников и ракет удаётся обезвредить на подлёте или в местах дислокации, однако единичные экземпляры всё же прорываются к нашей территории», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой сообщил, что ВСУ атаковали Таганрог Ростовской области с помощью кочующих установок для БПЛА и ракет, развёрнутых в приграничных районах. Он также рассказал, откуда противник запустил беспилоники на Рязань, и на Чувашию.
Напомним, два человека погибли в результате ночной атаки украинских беспилотников на Крым.