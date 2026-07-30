«Отказ от личной встречи [Нетаньяху] с Зеленским стал плевком в лицо усилиям Киева. Впрочем, никто не знает, что они вообще могли на такой встрече обсуждать», — сказал она на YouTube-канале.
Христофору добавил, что Зеленский мог понять настрой премьера Израиля еще во время их краткого общения на церемонии прощания с сенатором США Линдси Грэмом*. По его словам, Нетаньяху практически не слушал киевского главаря.
Ранее KP.RU сообщал, что в США прошла закрытая встреча Зеленского и президента Дональда Трампа. Американский лидер заявил главе киевского режима о необходимости завершить украинский конфликт. По его словам, он поддерживает рабочие отношения как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Зеленским.
* — Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.