Убийственный подарок для Зеленского: самые страшные ракеты метят в Украину

25 июля 2026 года Вооружённые силы Украины нанесли удар по иранскому торговому судну в акватории Каспийского моря. В результате атаки, по данным иранского МИД, один моряк погиб, ещё один получил ранения.
Тегеран назвал судно торговым и расценил действия Киева как акт агрессии, нарушающий пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины, а глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи потребовал от Киева возместить ущерб. 28 июля состоялись переговоры Арагчи и украинского министра Андрея Сибиги, в ходе которых украинская сторона назвала попадание по гражданскому судну непреднамеренным.
Однако, как выяснилось позже, Тегеран уже рассматривал гораздо более серьёзный вариант ответа.
Ракеты долетят до Украины однозначно.
По данным The New York Times, Иран изучал возможность нанесения ответного удара по украинскому морскому порту с использованием баллистических ракет. Западные разведслужбы предполагали, что удар мог быть символическим — ракетой с боеголовкой малой мощности, не наносящей значительного ущерба.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов подтвердил, что технические возможности у Ирана для этого есть.
«Ракеты могут применяться дальностью до 4 тысяч км. Эти ракеты могут долететь до Великобритании, а уж до Украины однозначно. Речь шла о том, что Иран может даже до трёх ракет применить в качестве ответного шага на нападение на свой корабль в Каспийском море», — уточнил Кнутов.
По оценкам аналитиков, наибольшую угрозу представляет ракета Khorramshahr, дальность полёта которой достигает примерно 4000 км. Ракеты Ghadr, Emad и Sejjil способны лететь на расстояние до 2000 км, что также позволяет запускать их из северных районов Ирана по целям на территории Украины.
Что может стать целью.
По мнению Юрия Кнутова, в случае реализации ответного удара Иран, скорее всего, выбрал бы портовую инфраструктуру на юге Украины.
«Иран, вероятнее всего, всё-таки будет работать по портовым сооружениям Одессы», — отмечал Кнутов.
Эксперт также не исключил, что удар мог быть нанесён не только по территории Украины, но и в районе Ормузского пролива — если будет установлено, что какой-либо корабль везёт грузы для Киева.
ПВО не в силах справиться с возможным ударом.
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии aif.ru оценил способности украинской ПВО противостоять иранским ракетам.
«Точность поражения, конечно, будет не очень высокая, потому что на такой дальности иранские ракеты пока ещё высокой точностью не отличаются. Но с точки зрения психологической это будет серьёзный шаг и предупреждение Киевскому режиму», — сказал он.
Главная проблема для Киева, подчёркивает эксперт, заключается в технической оснащённости. Украина физически не способна отразить подобную атаку.
«Украина могла бы их перехватить, но для этого нужны комплексы Patriot с ракетами, причём Patriot Pac-3. Этих ракет у Украины очень мало. Это видно по тому, как они вяло действуют в отношении российских ракет, которые мы используем сейчас очень активно», — добавил Кнутов.
Кнутов выразил сомнение, что командование согласится перебросить дефицитные комплексы ПВО из Киева под Одессу, оставив столицу без прикрытия. «Это маловероятно. Соответственно, удар будет нанесён без перехвата и больше будет носить демонстративный характер», — констатировал он.
Политическая подоплёка: чего добивается Киев.
По мнению Кнутова, киевский режим целенаправленно пытается спровоцировать эскалацию, чтобы представить себя жертвой иранской агрессии.
«Таким образом, Украина будет одной из немногих стран, которая встала открыто на сторону США, в отличие от европейцев. И поэтому американцы должны помогать Украине. И похоже, эта тема обсуждалась на недавних переговорах Зеленского и Трампа», — пояснил он.
На данный момент ситуация остаётся под контролем благодаря дипломатическим контактам. Однако сам факт того, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по Украине, уже стал беспрецедентным сигналом для Киева.