Более 14 тысяч жителей Владивостока остались без света — прокуратура начала проверку

Напомним, что днём ранее, 29 июля, из-за аварийного отключения фидеров на подстанции «Мингородок» без света остались более 16 тысяч жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и др. во Владивостоке. Прокуратура также организовала проверку по факту происшествия.