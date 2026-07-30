Более 14 тысяч жителей Владивостока остались без света — прокуратура начала проверку

Прокуратура Владивостока инициировала проверку в связи с масштабным аварийным отключением электроэнергии, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Днём 30 июля 2026 года из-за аварии без света остались более 14 тысяч жителей домов по улицам Адмирала Кузнецова, Невельского, Ватутина, Нейбута, Черняховского, Стрелковой и др. во Владивостоке», — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство взяло на контроль ход аварийно-восстановительных работ и намерено дать правовую оценку соблюдению законодательства в части эксплуатации и технического обслуживания электрических сетей, а также проверить, был ли соблюдён установленный нормативный срок устранения аварии.
Особое внимание будет уделено восстановлению нарушенных прав граждан.
Напомним, что днём ранее, 29 июля, из-за аварийного отключения фидеров на подстанции «Мингородок» без света остались более 16 тысяч жителей домов по улицам 1-я Флотская, 4-я Флотская, Луговая, Каплунова, Ладыгина, Спиридонова, Шепеткова и др. во Владивостоке. Прокуратура также организовала проверку по факту происшествия.