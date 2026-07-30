Кличко сообщил о пожарах в двух районах Киева после падения обломков

По его словам, возгорания зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах города. В результате падения обломков загорелись нежилые строения, в том числе складские помещения в Оболонском районе. В Святошинском районе начался пожар на территории гаражного кооператива. Информация о пострадавших не поступала, передает «Газета.ru».