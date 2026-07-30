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Кличко сообщил о пожарах в двух районах Киева после падения обломков

В Киеве вспыхнули несколько пожаров. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В Киеве вспыхнули несколько пожаров. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорания зафиксированы в Святошинском и Оболонском районах города. В результате падения обломков загорелись нежилые строения, в том числе складские помещения в Оболонском районе. В Святошинском районе начался пожар на территории гаражного кооператива. Информация о пострадавших не поступала, передает «Газета.ru».

Ночью 25 июля армия России уничтожила сухогруз в порту Николаев, поразила объекты портовой инфраструктуры в порту Одесса, а также ликвидировала объекты портовой инфраструктуры и склад с военным имуществом Вооруженных сил Украины в порту Измаил.

Также в тот день российские войска нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске и Николаеве. По данным Минобороны, в результате атак были поражены сухогруз и быстроходный десантный катер, принадлежащие Военно-морским силам Украины.

Также ВС РФ ночью 22 июля продолжили атаковать порты Украины, которые используются в рамках доставки военных грузов для украинской армии. В результате были поражены два морских судна, а также объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.