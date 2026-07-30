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МЧС зафиксировало рекордное за пять количество природных ЧС за полгода

По данным ведомства, основными источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные метеоусловия, лесные пожары и паводки.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Максимальное за последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера зарегистрировано в России за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«За последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера в первом полугодии варьировалось в рамках среднемноголетних значений: в 2022 году — 24 чрезвычайные ситуации, в 2023 году — 53, в 2024 году — 51, в 2025 году — 34, в 2026 году — 56», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, основными источниками чрезвычайных ситуаций являются опасные метеоусловия, лесные пожары и паводки.

В МЧС отметили, что для минимизации последствий ЧС министерство ежегодно организует действия по их предупреждению. В частности, проводятся командно-штабные учения, оценивается готовность органов управления, сил и средств РСЧС к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону. Кроме того, непрерывно работает подсистема мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РСЧС.

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