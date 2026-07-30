МЧС зафиксировало рекордное за пять количество природных ЧС за полгода

«За последние пять лет количество чрезвычайных ситуаций природного характера в первом полугодии варьировалось в рамках среднемноголетних значений: в 2022 году — 24 чрезвычайные ситуации, в 2023 году — 53, в 2024 году — 51, в 2025 году — 34, в 2026 году — 56», — сказали в пресс-службе.