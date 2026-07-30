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Ночной ливень затопил дороги и трамвайные пути в Красноярске

За ночь выпало 25 мм осадков — это 36% от месячной нормы.

В Красноярске из-за сильного ночного дождя оказались затоплены улицы и трамвайные пути на правобережье, сообщили в мэрии. За ночь на 30 июля выпало 25 мм осадков — это 36% от месячной нормы за июль.

Коммунальные службы с ночи откачивают воду с дорог. К утру вывезли почти 550 кубометров — примерно столько помещается в 25-метровый бассейн. Сейчас задействованы 14 единиц водооткачивающей техники.

Воду убирают на улицах Мичурина, Котовского, Семафорной, Лесопильщиков, Цементников, Парашютной, Медицинском, Щорса, Авиаторов, Кутузова, Афонтовском, а также в традиционных местах подтоплений — на Ломоносова, Красной Армии, Брянской, Электриков, Тотмина, Свободном и Лесной. Параллельно устраняют засоры на ливневках. Согласно данным онлайн-карт 2ГИС и Яндекс, пробки в городе доходят до 9 баллов.

Из-за подтопления путей на правобережье временно остановили движение трамваев. На левобережье транспорт ходит по расписанию.

Заявки на откачку принимают в службе 005, при подтоплении дворов нужно обращаться в управляющую компанию.

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