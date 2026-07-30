В России с 1 сентября меняют нормы режима работы и отдыха водителей

При суммированном учёте рабочего времени продолжительность смены, как и прежде, ограничена 10 часами. Однако допускается её увеличение на 2 часа при разделении рабочего дня на части, но не более двух раз в неделю. В отдельных случаях смена может быть продлена до 12 часов — для таксистов, инкассаторов, водителей, обслуживающих медицинские, коммунальные и аварийные службы, организации связи, телерадиокомпании, а также для водителей-вахтовиков, сотрудников, обслуживающих руководителей организаций, и водителей регулярных городских и пригородных маршрутов. Разделение смены на части возможно только с согласия водителя.