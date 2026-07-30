В Хабаровском крае на дороге Красная Речка — Казакевичево по многочисленным запросам жителей продолжается ремонт моста. На эти цели в 2026 году глава региона Дмитрий Демешин распорядился выделить из краевого бюджета более 26 млн рублей. Работы ведутся в срок, открыть движение по мосту планируется к 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы на пути к завершению работ. Контроль качества ведётся на каждом этапе. На базе краевого учреждения автомобильных дорог работает дорожно-строительная лаборатория, где проверяются применяемые материалы, в том числе бетон. После каждого этапа на объект приезжают специалисты, составляются необходимые акты, и только после этого подрядчик приступает к следующим видам работ», — рассказал главный инженер КГКУ «Хабуправтодор» Андрей Ким.
Для жителей близлежащих сёл такие как Казакевичево, Бычихи, Осиновой Речки, Восхода и Корсаково-2 это не просто часть дороги. От нее зависит ежедневная связь с Хабаровском, возможность добраться до работы, больниц, социальных учреждений, подвезти продукты, топливо и другие необходимые грузы. Сейчас эта связь обеспечена объездной отсыпной дорогой.
На сегодняшний день значительная часть работ на мосту уже выполнена: специалисты отремонтировали существующие опоры, провели их окраску, отсыпали конусы, приступили к вязке арматурного каркаса и подготовке к бетонированию. В рамках ремонта предусмотрены замена плит пролётных строений, ремонт опор, расчистка русла реки, устройство асфальтобетонного покрытия, монтаж перильного и барьерного ограждения, а также обустройство пешеходной зоны.
Мост через реку Правую в Хабаровском крае откроют к 1 сентября. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Мост через реку Правую в Хабаровском крае откроют к 1 сентября. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Мост через реку Правую в Хабаровском крае откроют к 1 сентября. Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
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Несколько недель назад из-за сильного циклона и резкого подъёма уровня воды временный объезд через реку Правую размыло. Восстановить движение удалось за короткий срок благодаря эффективному взаимодействию властей и профильных структур. Сразу после спада воды дорожники приступили к восстановлению 24-метрового моста.
«До паводка мы отработали около двух недель: демонтировали старые пролётные строения и элементы опор. После разлива ждали, когда уровень воды опустится и появится возможность безопасно продолжить работы. Основные материалы используем от местных производителей. Уже смонтирована большая часть балок, осталось установить ещё три. После этого выполним выравнивающий слой и перейдём к следующим этапам», — сообщил директор подрядной организации «Стройдорсервис Мост» Михаил Скобелев.
На объекте ежедневно трудятся около 10 человек, все сроки выполняются, несмотря на задержки из-за паводка. Стоит задача — открыть движение к началу сентября. Жители близлежащих сёл следят за ходом ремонта и отмечают, что изменения видны уже сейчас.
«Рабочие трудятся активно, нам от этого спокойнее становится. Губернатор пообещал сделать дорогу, и мы видим, что мост скоро будет. Спасибо ему за это. Я больше 20 лет живу в селе, старый мост был в плохом состоянии, плиты с годами разрушались. Сейчас видно, что к вопросу подошли основательно», — рассказал житель Корсаково-2 Валерий Нитусов.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае по президентскому нацпроекту в 2026 году обновят четыре моста. На некоторых объектах работы уже на завершающей стадии.