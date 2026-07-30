Мост через реку Правую в Хабаровском крае откроют к 1 сентября

«Рабочие трудятся активно, нам от этого спокойнее становится. Губернатор пообещал сделать дорогу, и мы видим, что мост скоро будет. Спасибо ему за это. Я больше 20 лет живу в селе, старый мост был в плохом состоянии, плиты с годами разрушались. Сейчас видно, что к вопросу подошли основательно», — рассказал житель Корсаково-2 Валерий Нитусов.