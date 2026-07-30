Дурова в тюрьму, Телеграм под замок: что ждет мессенджер и основателя в РФ

Напомним, что это не первое уголовное преследование предпринимателя. 24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование продолжалось больше года, и лишь в ноябре 2025 года с него сняли запрет на выезд.