Дурова в тюрьму, Телеграм под замок: что ждет мессенджер и основателя в РФ

ФСБ России сообщило, что создателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Основание — администрация платформы не удаляет каналы и боты, используемые для координации терактов и диверсий на территории РФ.
Адвокат Дмитрий Аграновский эксклюзивно для aif.ru объяснил, что Дурову в России грозит пожизненный срок.
«Ему предъявлено обвинение по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, эта статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное лишение свободы. Это серьезная статья, особо тяжкое преступление со всеми вытекающими отсюда последствиями», — уточнил юрист.
Перспективы экстрадиции Дурова.
Но сможет ли Россия добиться выдачи Дурова, когда ему грозит пожизненное? Адвокат Андрей Алешкин оценил перспективы.
«Дурову, вероятно, вынесут заочный приговор. Не думаю, что какие-то страны его выдадут, учитывая, что интересантами его персоны являются в том числе и западные страны, включая Францию», — сказал он aif.ru.
Напомним, что это не первое уголовное преследование предпринимателя. 24 августа 2024 года власти Франции задержали Павла Дурова в аэропорту Парижа. Ему предъявили ряд обвинений в киберпреступлениях, включая соучастие в наркоторговле и распространении детской порнографии. Через пять дней бизнесмена отпустили под залог в €5 млн, однако запретили покидать страну. Расследование продолжалось больше года, и лишь в ноябре 2025 года с него сняли запрет на выезд.
Что будет с Telegram.
Главный вопрос для 100-миллионной российской аудитории мессенджера — судьба самого Telegram. Будет ли он заблокирован или признан экстремистским?
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко дал тревожный прогноз.
«Было бы странным, если бы мессенджер не попал под санкции, если Дурова признают экстремистом и содействующим экстремизму. Но у нас есть пример, что Meta признана экстремистской, но граждане могут пользоваться Instagram* и другими платформами», — пояснил он.
Рекламодатели потеряют Telegram как платформу для размещения рекламы, убежден эксперт. «Шанс, что Telegram будет признан экстремистским, крайне высок. Как скоро это произойдет? Все будет зависеть от реакции самого Павла Дурова и шума, который вокруг этой истории возникнет», — добавил Клименко.
Что будет за покупку подписок и платных реакций в Telegram.
Самый чувствительный вопрос для рядовых пользователей: не грозит ли уголовная ответственность за оплату подписок и платных реакций в Telegram после предъявленного обвинения Дурову.
«Пока Telegram не признали экстремистским, ответственности за оплату подписок там у нас нет. Но в дальнейшем, безусловно, определенные риски есть, это может стать финансированием экстремистской организации. Поэтому все подписки в итоге отвалятся», — считает Алешкин.
Однако Дмитрий Аграновский предостерег от покупки подписок на данный момент. «Лучше не оплачивать ни подписки, ни платные реакции уже сейчас. Пока Telegram еще не признан продуктом экстремистской организации, но оплачивать ничего я не советую ни в Telegram, ни в Instagram*, ни в Facebook*», — добавил он.
И добавляет весомый аргумент: «Профинансировав какие-то копейки, можно получить реальное лишение свободы. Практика на эту тему уже есть».
* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.