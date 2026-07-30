Ремонт двух общежитий техникумов завершится в этом году в Хабаровском крае

Это касается общежития № 2 Хабаровского технологического колледжа и общежития Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре. В них в общей сложности проживают свыше 350 студентов. Ремонт проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который является частью нацпроекта «Молодежь и дети». Использовать возможности этого проекта для ремонта студенческих общежитий стало можно с 2025 года. Так, в прошлом году было отремонтировано общежитие № 1 Хабаровского технологического колледжа, а в этом году под ремонт попало общежитие № 2 этого же учебного заведения. Сейчас там полностью заменена вся система отопления и модернизирована электросеть. Ведутся отделочные работы в жилых комнатах, холлах и фойе. А в санузлах и кухонных блоках уже завершена укладка керамической плитки. А в общежитии Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре сейчас идет монтаж несущего каркаса здания. Кроме того, там уже частично выполнены штукатурные работы в комнатах и заменена проводка. После окончания ремонта в этом общежитии, построенном в 1958 году, будет установлена новая мебель и современное оборудование. Завершить ремонт этого здания планируется до конца октября текущего года.