В МИД России объяснили коррупционным планом нежелание Федорова уходить с поста министра

«А такие, как Федоров, — они не выполнили еще свою миссию, они не вытащили свою часть бюджета, они еще не смогли освоить те десятки миллиардов, которые уже здесь, прямо на подходе к Украине. И именно его спонсоры, его крыша, и он, соответственно, начали упираться», — отметил Мирошник.