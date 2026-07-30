Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров отказался мирно и спокойно уйти с поста, потому что он и его западные спонсоры еще не достигли всех своих коррупционных целей. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что многие до него были покладистыми и тихо отходили в сторонку, написав заявление об отставке.
«А такие, как Федоров, — они не выполнили еще свою миссию, они не вытащили свою часть бюджета, они еще не смогли освоить те десятки миллиардов, которые уже здесь, прямо на подходе к Украине. И именно его спонсоры, его крыша, и он, соответственно, начали упираться», — отметил Мирошник.
По его словам, из-за колоссальных интересов скандал разразился именно в оборонной сфере.
Накануне Федоров заявил, что роспуск правительства мог использоваться как прикрытие для его собственной отставки. Он отметил, что рассчитывает на возвращение к посту министра обороны, но не на любых условиях.
Однако, по данным украинской прессы, Киев окончательно закрыл вопрос о назначении Федорова министром обороны.