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Бывшего вице-губернатора Белгородской области осудили на 20 лет за хищение

Суд вынес приговор Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову.

Источник: Комсомольская правда

В Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор в отношении бывших должностных лиц Белгородской области. Экс-заместителям губернатора региона Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову назначили 20 и 19 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в хищениях при возведении оборонительных объектов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину — на срок 20 лет», — объявил судья.

Кроме того, суд назначил Зайнуллину штраф почти в 500 млн рублей, Базарову — ровно 500 млн. Обоих также лишили права занимать государственные должности на срок свыше 10 лет.

Ранее Базаров и Зайнуллин были задержаны в рамках расследования хищений средств, выделенных на строительство оборонительных рубежей на границе Белгородской области с Украиной.

Тем временем суд озвучил новые подробности дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова.