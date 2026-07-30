Бывшего вице-губернатора Белгородской области осудили на 20 лет за хищение

В Мещанском районном суде Москвы вынесли приговор в отношении бывших должностных лиц Белгородской области. Экс-заместителям губернатора региона Рустэму Зайнуллину и Владимиру Базарову назначили 20 и 19 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в хищениях при возведении оборонительных объектов в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.