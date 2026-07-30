Жителей Нижнего Тагила предупредили об угрозе новых подтоплений

В Нижнем Тагиле возникла угроза новых подтоплений. Дело в том, что синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду 30 и 31 июля. В связи с этим глава города Владислав Пинаев обратился к жителям СНТ и подтопляемых территорий.
— В зонах, где вода еще не полностью ушла, возможны новые подтопления. Будьте внимательны. Проверьте дренажные канавы, уберите с участков вещи, которые может унести водой. Если живете в низине — следите за уровнем воды, — написал градоначальник в своих социальных сетях.
В случае угрозы Владислав Пинаев посоветовал не ждать, а сразу звонить по единому номеру 112.
Напомним, что недавно в Свердловскую область приезжал глава МЧС России Александр Куренков. В Екатеринбурге он провел совещание по вопросу ликвидации последствий паводка.