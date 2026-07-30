Сенатор Косихина рассказала о перерасчете пенсий работающих с 1 августа

«С 1 августа 2026 года в России вступает в силу целый пакет важных законодательных изменений, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь миллионов наших граждан. Важнейшее направление — наведение порядка и прозрачности в сфере ЖКХ. Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки “содержание общего имущества” и “текущий ремонт” будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги», — сообщила Косихина.