Сенатор Косихина рассказала о перерасчете пенсий работающих с 1 августа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Член комитета СФ по соцполитике Наталия Косихина рассказала ТАСС о разнесении строк «содержание общего имущества» и «текущий ремонт» в квитанциях на оплату ЖКХ, перерасчете пенсий, поддержке ветеранов и других изменениях, которые вступят в силу с 1 августа.
«С 1 августа 2026 года в России вступает в силу целый пакет важных законодательных изменений, которые напрямую затрагивают повседневную жизнь миллионов наших граждан. Важнейшее направление — наведение порядка и прозрачности в сфере ЖКХ. Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки “содержание общего имущества” и “текущий ремонт” будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги», — сообщила Косихина.
Также она отметила, что законодательно закрепляется единое правило: квитанции УК обязаны присылать до 5-го числа, а оплата должна производиться до 15-го числа следующего месяца.
Кроме того, она назвала ключевым изменением поддержку старшего поколения. «С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный автоматический перерасчет страховой части пенсий работающих пенсионеров. Очень важно, что гражданам не нужно собирать справки и писать заявления — система все сделает сама. С учетом индексации стоимость одного пенсионного балла в 2026 году выросла до 156,76 рубля, и максимальная прибавка составит 470,28 рубля», — сообщила Косихина.
Кроме того, беззаявительно увеличатся и накопительные пенсии: на 17,3% для тех, чьи средства находятся в СФР, и на 19,32% для участников программ софинансирования и мам, направивших маткапитал на накопительную пенсию, сообщила сенатор. «Также наши ветераны, отметившие в июле 80-летний юбилей, и граждане, получившие I группу инвалидности, получат заслуженное удвоение фиксированной выплаты к пенсии — до 19 169,38 рубля», — рассказала Косихина.
С 1 августа налоговые уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически поступать в личный кабинет на «Госуслугах» всем пользователям с подтвержденной записью, добавила сенатор.