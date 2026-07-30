После ливней правый берег Красноярска встал в девятибалльные пробки

На дорогах правого берега Красноярска после ночного и утреннего ливней образовались девяти-восьмибалльные пробки. Трамваи временно остановились — местами затоплены пути. [caption id= «attachment_372572» align= «aligncenter» width= «1434»] Фото: городские камеры[/caption] Движение затруднено на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», выездах на Октябрьский и Коммунальный мосты, улицах Матросова, Мичурина, Семафорной и некоторых других. В мэрии сообщают, что на левом берегу существенных подтоплений не наблюдается, поэтому автодвижение идет в обычном режиме, в том числе и общественного транспорта. [caption id= «attachment_372574» align= «aligncenter» width= «1388»] Фото: городские камеры[/caption] Там, где нет ливневок, коммунальные службы с ночи откачивают воду беспрерывно. Там, где ливневка есть, вода постепенно уходит с дорог. Стихия не затронула левобережье, поэтому общественный транспорт там ходит по расписанию, — сообщают в администрации города. По данным синоптиков, за ночь выпало примерно треть от месячной нормы осадков. Почти 550 кубометров дождевой воды откачали ночью с улиц коммунальные службы Красноярска. Работы обещают продолжать без остановки, тем более, что и осадки не прекращаются.