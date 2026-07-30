Мошенники обманывают россиян в соцсетях при бронировании туров в Турцию

В Турции увеличилось число случаев мошенничества при бронировании отдыха, для поиска потенциальных жертв используют алгоритмы соцсетей. Об этом рассказал турагент из Антальи Доган Гюнеш.
Эксперт отметил, что после поиска вариантов отдыха в интернете пользователи начинают получать рекламные предложения в социальных сетях, чем и пользуются мошенники.
«Именно в этот момент мошенники подсовывают пользователям ссылки на поддельные сайты и страницы, внешне почти неотличимые от настоящих», — сказал он для РИА Новости.
Гюнеш уточнил, что для привлечения клиентов аферисты предлагают путевки и размещение по существенно заниженным ценам. Также мошенники давят на туристов для быстрого принятия решения.
По словам турагента, после оплаты выясняется, что бронирование не существует, либо по прибытии путешественники обнаруживают, что указанного отеля нет.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники пугают россиян отменой рейсов на курорты. Аферисты активно атакуют граждан сообщениями о том, что их летний отдых может якобы сорваться из-за «вспышки ротавируса» или «политических волнений».