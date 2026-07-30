В роддоме 20-й больницы завершается масштабная модернизация системы питания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Главная цель — сделать питание для молодых мам еще более вкусным, безопасным и комфортным.
Работа началась еще в конце прошлого года. Из рациона беременных и кормящих женщин исключили продукты, которые могут вызывать газообразование, в том числе цветную капусту. Вместо них внедрили новые блюда: фаршированный перец, суп-пюре из тыквы, бефстроганов из филе бедра птицы. Расширили ассортимент выпечки — ватрушки с повидлом, творожные кексы, шарлотка, бисквит. Появились и новые напитки: кисель из облепихи, компоты из сухофруктов и ягод, отмечает пресс-служба краевого минздрава.
«Для будущих и молодых мам разработали обучающие программы по правильному питанию. Ознакомиться с ними можно на информационных стендах с меню, перейдя по QR-коду. Там же пациентки могут оставить свой отзыв о питании», — рассказывает заведующая пищеблоком Мария Швабауэр.
Родильный дом не соединен с пищеблоком подземным переходом, поэтому раньше доставка пищи занимала много времени: буфетчицы спускались, переодевались, ехали на пищеблок, забирали контейнеры с едой и возвращались обратно. Этот процесс повторялся пять раз в день. С мая этого года систему изменили.
«Мы взяли дополнительных сотрудников, оптимизировали расписание и нагрузку. Теперь доставка в роддом осуществляется нашими силами — работают мужчины, которые непосредственно доставляют готовую продукцию. Это сэкономило время и ресурсы», — поясняет Мария Швабауэр.
В роддоме оставили одну буфетную на все отделение. Теперь одна буфетчица кормит всех пациенток. Буфетную полностью модернизировали: обновили стеллажи, перенесли раковины, полностью заменили посуду.
В августе планируют приобрести дополнительную удобную посуду для пациенток, а также установить сушильные полки. Теперь женщины не будут мыть посуду самостоятельно — все будет обрабатываться силами персонала с использованием профессиональных моющих и дезинфицирующих средств.