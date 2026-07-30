В роддоме 20-й больницы завершается масштабная модернизация системы питания

Работа началась еще в конце прошлого года. Из рациона беременных и кормящих женщин исключили продукты, которые могут вызывать газообразование, в том числе цветную капусту. Вместо них внедрили новые блюда: фаршированный перец, суп-пюре из тыквы, бефстроганов из филе бедра птицы. Расширили ассортимент выпечки — ватрушки с повидлом, творожные кексы, шарлотка, бисквит. Появились и новые напитки: кисель из облепихи, компоты из сухофруктов и ягод, отмечает пресс-служба краевого минздрава.