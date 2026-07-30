Россиян ждут изменения в квитанциях ЖКХ с 1 августа

«Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки “содержание общего имущества” и “текущий ремонт” будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги», — пояснила она в беседе с РИА Новости.