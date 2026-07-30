Россиян ждут изменения в квитанциях ЖКХ с 1 августа

Россиян с 1 августа ждет ряд нововведений. В квитанциях ЖКХ разделят строки «содержание общего имущества» и «текущий ремонт», перерасчет пенсий, а также дополнительные меры поддержки ветеранов. Об этом напомнила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.
«Квитанции за коммунальные услуги станут понятнее: теперь строки “содержание общего имущества” и “текущий ремонт” будут разнесены отдельно. Каждый собственник должен четко видеть, на что именно идут его деньги», — пояснила она в беседе с РИА Новости.
Главным августовским изменением, по ее словам, стала поддержка пожилых людей.
Также в беззаявительном порядке будут увеличены накопительные пенсии. Рост составит 17,3% для тех, чьи средства находятся в Социальном фонде России, и 19,32% — для участников программ софинансирования и матерей, направивших материнский капитал на формирование накопительной пенсии.
Напомним, что с 1 сентября 2027 года россияне смогут получать квитанции ЖКХ через «Госуслуги».