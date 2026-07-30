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На трассе под Канском автоинспекторы помогли пенсионеру, оставшемуся без топлива

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, который ночью оказался на федеральной трассе с пустым баком и разрядившимся аккумулятором.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, который ночью оказался на федеральной трассе с пустым баком и разрядившимся аккумулятором.

Во время патрулирования автодороги Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС заметили на 1040-м километре трассы автомобиль ВАЗ, стоявший на обочине. Выяснилось, что пенсионер ехал из Красноярска в Канск, но не рассчитал запас топлива. До ближайшей автозаправочной станции он не доехал всего несколько километров. Пока водитель ожидал помощь, разрядился и аккумулятор автомобиля.

Полицейские отбуксировали машину до ближайшей АЗС, где водитель смог заправиться, после чего помогли запустить двигатель. Затем инспекторы продолжили несение службы.

Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оперативную помощь, отзывчивость и неравнодушное отношение, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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