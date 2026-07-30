На трассе под Канском автоинспекторы помогли пенсионеру, оставшемуся без топлива

Во время патрулирования автодороги Р-255 «Сибирь» инспекторы ДПС заметили на 1040-м километре трассы автомобиль ВАЗ, стоявший на обочине. Выяснилось, что пенсионер ехал из Красноярска в Канск, но не рассчитал запас топлива. До ближайшей автозаправочной станции он не доехал всего несколько километров. Пока водитель ожидал помощь, разрядился и аккумулятор автомобиля.