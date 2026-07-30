Психолог Крюков объяснил, как оценка за поведение может помочь школьнику

С 2026/27 учебного года систему оценивания поведения планируют апробировать в десяти школах каждого региона России, а затем распространить на все образовательные организации страны. При выставлении отметки будут учитывать дисциплину, взаимодействие с одноклассниками, ответственность, учебную активность и участие в школьной жизни. По итогам предыдущей апробации Минпросвещения России выбрало трехуровневую шкалу: поведение может быть образцовым, допустимым или недопустимым. По мнению эксперта, такой подход точнее привычного деления на «хорошо» и «плохо», однако результат будет зависеть не столько от формулировок, сколько от практики их применения.