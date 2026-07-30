Психолог Крюков объяснил, как оценка за поведение может помочь школьнику

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Оценка за поведение в школе не должна превращаться в наказание или характеристику личности школьника, тогда эта система может стать инструментом ранней помощи ребенку. Об этом ТАСС сообщил клинический психолог Новосибирского научно-методического центра по вопросам психического здоровья детей и подростков Института детства НГПУ Денис Крюков.
С 2026/27 учебного года систему оценивания поведения планируют апробировать в десяти школах каждого региона России, а затем распространить на все образовательные организации страны. При выставлении отметки будут учитывать дисциплину, взаимодействие с одноклассниками, ответственность, учебную активность и участие в школьной жизни. По итогам предыдущей апробации Минпросвещения России выбрало трехуровневую шкалу: поведение может быть образцовым, допустимым или недопустимым. По мнению эксперта, такой подход точнее привычного деления на «хорошо» и «плохо», однако результат будет зависеть не столько от формулировок, сколько от практики их применения.
«Трудное поведение почти всегда имеет причину. За опозданиями, конфликтами, замкнутостью или отказом участвовать в общей работе могут стоять тревога, недосып, семейные проблемы, страх не справиться с заданием или особенности развития. Поэтому низкая отметка должна становиться поводом не для наказания, а для разговора с ребенком и, при необходимости, обращения к школьному психологу», — отметил Крюков в беседе с ТАСС.
По словам эксперта, особенно важно учитывать состояние детей, которые нарушают правила не намеренно. Ребенку с дефицитом внимания может быть трудно сохранять неподвижность и концентрацию в течение всего урока. Школьнику с расстройством аутистического спектра бывает непросто распознавать негласные нормы общения. Дети, столкнувшиеся с разводом родителей, утратой близкого человека или другой тяжелой ситуацией, могут реагировать раздражением и срывами.
Если таким ученикам регулярно ставить низкую оценку без учета обстоятельств, профилактический инструмент рискует превратиться в ярлык. «Стоит закрепить за ребенком роль “недисциплинированного”, как он постепенно начинает воспринимать ее как часть себя. Поэтому низкий результат должен запускать не разбор полетов, а спокойный анализ ситуации и систему помощи», — пояснил эксперт.
О социальных навыках.
Крюков считает важным преимуществом инициативы то, что речь идет не только о послушании, но и о развитии социальных навыков, необходимых человеку во взрослой жизни. «Умение договариваться, слышать другого, признавать ошибку и восстанавливать отношения после ссоры по значимости не уступает академическим знаниям. Ребенок, который освоил эти навыки, зачастую лучше справляется с жизненными трудностями, чем отличник, который так и не научился взаимодействовать с людьми», — отметил психолог.