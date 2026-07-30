Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Минусинска взыскала 90 тысяч рублей за несостоявшееся обучение

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле 2025 года женщина заплатила 38 тысяч рублей за курс по психологии в Московском университете «Синергия». Однако к 1 сентября обучение так и не началось.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле 2025 года женщина заплатила 38 тысяч рублей за курс по психологии в Московском университете «Синергия». Однако к 1 сентября обучение так и не началось.

По договору университет должен был оформить зачисление и предоставить слушательнице доступ к личному кабинету и учебным материалам. Приказ о зачислении не появился, логин и пароль женщина не получила. Прежний куратор перестал отвечать, а обещания нового сотрудника решить проблему результата не дали.

Университет проигнорировал устные и письменные претензии. Тогда женщина обратилась в краевой Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подготовили иск и представили ее интересы в суде.

С образовательного учреждения взыскали 90 тысяч рублей: 38 тысяч за несостоявшееся обучение, 20 тысяч неустойки, 2 тысячи компенсации морального вреда и 30 тысяч рублей штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше