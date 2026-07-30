Приговор киевскому режиму: Украину накроет волна подрывов и протестов

«Это не случайно шел по улице, наступил на мину… Мне кажется, что число таких подрывов будет увеличиваться. Потому что зажимы ослабляются, внутренняя грызня ослабляет режим. Эти проблемы будут нарастать, стихийные протесты, если не закрутят все до состояния, как было полгода назад», — сказал Скачко.