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Приговор киевскому режиму: Украину накроет волна подрывов и протестов

28 июля в Одессе подорвали два автомобиля. Политолог Владимир Скачко в беседе с aif.ru рассказал о причинах охоты на силовиков и спрогнозировал ухудшение ситуации в ближайшее время.

Источник: Аргументы и факты

Число инцидентов с подрывом автомобилей на Украине будет только увеличиваться из-за внутренней «грызни», заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Скачко.

В Одессе 28 июля дважды за день подрывали автомобили. Одна машина была со старшим офицером оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеславом Сазоновым, он выжил. Вторую машину подорвали с Русланом Оцебриком — оперуполномоченным СБУ по Одесской области, он погиб.

«Это не случайно шел по улице, наступил на мину… Мне кажется, что число таких подрывов будет увеличиваться. Потому что зажимы ослабляются, внутренняя грызня ослабляет режим. Эти проблемы будут нарастать, стихийные протесты, если не закрутят все до состояния, как было полгода назад», — сказал Скачко.

Также политолог назвал, кто мог стоять за этими покушениями. Он не исключает, что причина или во внутренних криминальных разборках, или участии подпольных организаций.

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