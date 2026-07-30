Два пути: водителям рассказали, как не стоять в пробках на пути в аэропорт Владивостока

На подъезде к международному аэропорту Владивостока стартовали масштабные дорожные работы. Специалисты «Примавтодора» приступили к устранению просадки на участке протяжённостью 350 метров вдоль посёлка Угловое — непосредственно перед развязкой на аэропортовскую трассу, сообщила пресс-служба правительства Приморья.
В рамках ремонта уже демонтировано старое асфальтобетонное покрытие. Далее планируется замена нестабильных грунтов и полное восстановление дорожной конструкции. После завершения работ проезд станет безопаснее и комфортнее.
«На время ремонта перекрыта одна полоса движения в направлении аэропорта. Проезд организован по встречной полосе в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. На участке установлены дорожные знаки и водоналивные блоки», — говорится в сообщении.
Чтобы избежать заторов, ГАИ и краевое министерство транспорта рекомендуют водителям заранее прокладывать маршрут и, по возможности, использовать альтернативные пути:
- через город Артём;
- по автомобильной дороге Новый — Де-Фриз — Седанка.
Напомним, что участок дороги по адресу ул. Шкотовская, 28 во Владивостоке перекроют на пять дней из-за срочного ремонта коллектора.