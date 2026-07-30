В Красноярске завершился ремонт путепровода на Авиаторов

Всего в этом году будет приведено в порядок 4 моста. На эти цели из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей. На всех объектах работы ведёт ООО «Енисейремстройплюс». Стоит отметить, что в муниципальном контракте прописаны гарантийные обязательства. Подрядчик на разные виды работ должен будет дать гарантию на срок от 3 до 6 лет. Основной объём нужно выполнить до конца сентября, а завершить работы полностью до конца ноября.