В Красноярске завершился ремонт путепровода на Авиаторов

В Красноярске на путепроводе по улице Авиаторов завершились работы по ремонту, сообщают в пресс-службе мэрии.
Подрядчик привёл в порядок деформационные швы, восстановил водоотвод, уложил на проезжей части новый асфальт, а также покрасил пешеходное ограждение. На работы ушло чуть меньше трёх месяцев.
Теперь тот же подрядчик перешёл на новый объект — путепровод на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Работы начались этой неделе. Подрядчик проведёт аналогичный комплекс работ, как и на ул. Авиаторов. На объекте в районе деформационных швов уже начали разбирать асфальтобетонное покрытие. Работы ведут на двух крайних правых полосах.
Подрядчик оградил ремонтируемый участок с помощью временной дорожно-знаковой информации. Специалисты приняли решение не ограничивать движение по мосту полностью, а работать захватками по двум полосам с одной и другой стороны. После того, как работы будут завершены на одном участке, подрядчик будет перемещаться на следующий. Ограничения движения будут действовать до конца сентября.
Параллельно ремонтные работы ведутся на Октябрьском и Коркинском мостах. На первом объекте обновят выделенную полосу для автобусов, а также заменят парапетные и бортовые ограждения.
Сейчас рабочие завершают замену парапетов по стороне движения с правого берега на левый. После чего они приступят к замене бордюров на остановках. В связи с этим дорожное движение по автобусной полосе ограничено.
На Коркинском мосту (777) продолжается замена деформационных швов. Работы ведутся в ночное время с 21 часа до 6 утра по полосам, оставляя реверсивный проезд. Днём движение открывается по всей ширине, за исключением случаев, когда проводится заливка пришовной зоны бетоном. Из-за того, что материалу необходимо набрать прочность, на это время реверсивное движение сохраняют и днём. Но о таких ограничениях жителей предупреждают заранее. Помимо деформационных швов, на мосту обновляют асфальтовое покрытие.
Всего в этом году будет приведено в порядок 4 моста. На эти цели из бюджета выделено почти 226,3 млн рублей. На всех объектах работы ведёт ООО «Енисейремстройплюс». Стоит отметить, что в муниципальном контракте прописаны гарантийные обязательства. Подрядчик на разные виды работ должен будет дать гарантию на срок от 3 до 6 лет. Основной объём нужно выполнить до конца сентября, а завершить работы полностью до конца ноября.