В Хабаровске впервые пройдёт фестиваль национальной кухни «Амта»

В Краевом дворце культуры профсоюзов 2 августа состоится первый в регионе фестиваль национальной кухни коренных малочисленных народов Севера «Амта» (6+). Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа, сообщает пресс-служба министерства туризма.
«В рамках фестиваля будет организована выставка-ярмарка изделий народных промыслов, а также конкурс национальной кухни по восьми номинациям — в соответствии с числом представленных народов», — говорится в сообщении.
Жюри оценит блюда по нескольким критериям: вкусовые качества, аутентичность рецептов, использование натуральных местных продуктов и соблюдение традиционной технологии приготовления. В 14:00 запланированы торжественное приветствие участников и церемония награждения победителей. Завершится фестиваль гала-концертом творческих коллективов.
В фестивале примут участие авторские группы, семейные коллективы, национальные общины, некоммерческие организации и предприниматели из десяти муниципальных районов края. Возраст участников составляет от 15 до 75 лет.
Фестиваль «Амта» направлен на развитие этнокулинарного туризма и знакомство широкой аудитории с историей здорового питания коренных народов, традиционно основанного на дарах тайги и рек. Его организует региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровске 8 и 9 августа пройдет Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов России «ЭТНОФЕСТ. Земля черного дракона» (6+). Он объединит 37 творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства из 7 регионов.