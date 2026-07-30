В Хабаровске впервые пройдёт фестиваль национальной кухни «Амта»

В Краевом дворце культуры профсоюзов 2 августа состоится первый в регионе фестиваль национальной кухни коренных малочисленных народов Севера «Амта» (6+). Мероприятие приурочено к Году единства народов России и Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа, сообщает пресс-служба министерства туризма.