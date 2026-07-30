Промышленные предприятия Хабаровского края смогут увеличить производство за счет дополнительного финансирования

В 2026 году краевой фонд поддержал проекты предприятий по автоматизации фасовки строительных смесей роботом-манипулятором, запуску второй очереди завода по производству полиэтиленовых труб, обновлению цеха по производству бумажных стаканчиков, организации выпуска пиломатериалов и сэндвич-панелей. В 2027 году регион получит из краевого и федерального бюджетов 100 млн рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности края (ФРП). Средства позволят расширить доступ бизнеса к льготным займам. «В прошлом году по линии краевого и федерального ФРП софинансирование около 750 млн рублей получили 11 проектов, а в целом в рамках краевой программы развития промышленного производства удалось поддержать 45 проектов на общую сумму 2,1 млрд рублей на предприятиях в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Николаевске-на-Амуре, а также в ряде поселков края. Это позволило предприятиям увеличить на 480 количество рабочих мест, привлечь на эти проекты более 2 млрд рублей софинансирования за счет собственных средств и других источников», — подчеркнул министр промышленности и торговли края Харун Карчаев. С инициативой на докапитализацию выступил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Президент Владимир Путин поддержал предложение, и в оборот фонда в 2025 году добавили 375 млн рублей.