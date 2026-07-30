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США завершили новую серию ударов по Ирану, поражены десятки объектов КСИР

Военные США атаковали командные пункты и инфраструктуру ВМС КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Американские военнослужащие завершили новую серию ударов по территории Ирана. Об этом 30 июля сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили мощную волну ударов по Ирану в ответ на вчерашнюю попытку осуществить ракетную атаку на силы США», — говорится в сообщении в социальной сети X.

В ведомстве уточнили, что в ходе ударов США были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, позиции с ракетным и беспилотным вооружением, береговые объекты наблюдения и обороны, а также инфраструктура военно-морских сил.

Ранее KP.RU сообщал, что военные США и Саудовской Аравии нанесли удар по проиранским группам в Ираке. По данным американских ВС, формирования получили от КСИР задание атаковать военные объекты Вашингтона и энергетические мощности Эр-Рияда.

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